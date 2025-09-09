Ansturm auf die Pakete, aber nur zehn Minuten Zeit

Bis zu 30.000 geheimnisvolle Boxen warten in Lugner City noch auf neue Besitzer. Wer nicht so lange warten will, bis er dran ist, kann sich vorher einen Schnellpass besorgen. Die Zeit zum Stöbern ist allerdings für alle auf zehn Minuten begrenzt.
Schon am ersten Tag herrschte in der Lugner City ein Riesenandrang auf die durchaus verrückte Verkaufsaktion: In dem Einkaufszentrum sind Zehntausende verloren gegangene Pakete aus ganz Europa zu haben. Kurz nach dem Start bildeten sich lange Menschenschlangen – die „Krone“ berichtete.
Paket-Überraschungen sind garantiert
Originalverpackt, mit unkenntlich gemachten Adressen, erhalten die Überraschungsboxen durch das französische Start-up King Colis dort ein zweites Leben und die Käufer eine jede Menge Spannung. Man hat nur zehn Minuten, um die Überraschungspakete aus den Retouren rauszusuchen. Gekauft wird, ohne den Inhalt zu kennen, verrechnet wird nach Gewicht.
100 Gramm kosten 2,79 Euro
Die Premium-Pakete (2,79 Euro pro 100 Gramm) stammen ausschließlich von europäischen E-Commerce-Händlern. Auch Sendungen von Versandriesen wie Amazon, Zalando und Co. sind mit dabei. Seit drei Jahren tourt das Unternehmen mit dem Konzept des Pop-up-Stores in Einkaufszentren durch Europa – von Stockholm bis Granada und jetzt eben auch bei uns in Wien.
Schnellpässe verkürzen die Wartezeit
Wer jetzt Lust hat, verlorene Pakete zu ergattern, sollte viel Zeit mitbringen. „Pro Stunde können bei uns zwischen 200 und 300 Menschen einkaufen“, verrät King-Colis-Verkäufer Quentin Aisse der „Krone“. Wer nicht so lange warten will, kann sich über die Internetseite von King Colis Schnellpässe besorgen, die ein Überspringen der Warteschlange ermöglichen. Ein Pass kostet 15 Euro. Bis Samstag werden noch Zehntausende Kunden erwartet.
