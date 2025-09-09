Ansturm auf die Pakete, aber nur zehn Minuten Zeit

Schnellpässe verkürzen die Wartezeit

Wer jetzt Lust hat, verlorene Pakete zu ergattern, sollte viel Zeit mitbringen. „Pro Stunde können bei uns zwischen 200 und 300 Menschen einkaufen“, verrät King-Colis-Verkäufer Quentin Aisse der „Krone“. Wer nicht so lange warten will, kann sich über die Internetseite von King Colis Schnellpässe besorgen, die ein Überspringen der Warteschlange ermöglichen. Ein Pass kostet 15 Euro. Bis Samstag werden noch Zehntausende Kunden erwartet.