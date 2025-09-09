Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wenig überraschend

Antrag abgelehnt: René Benko bleibt in U-Haft

Wirtschaft
09.09.2025 16:06
Benko muss weiter in der Justizanstalt Josefstadt bleiben.
Benko muss weiter in der Justizanstalt Josefstadt bleiben.(Bild: Krone KREATIV/APA/HELMUT FOHRINGER, GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com)

Rekord-Pleitier René Benko bleibt zumindest bis zum ersten Prozess rund um die Signa-Insolvenz in Untersuchungshaft. Auf Antrag seines Verteidigers fand am Dienstag eine Haftprüfungsverhandlung statt, das Gericht entschied allerdings, dass der einstige Immobilienjongleur nicht freikommt.

0 Kommentare

Zuletzt war die Untersuchungshaft gegen Benko am 6. August verlängert worden, das Gericht sah damals weiterhin Tatbegehungsgefahr gegeben. Auch am Dienstag wurde der Antrag Benkos auf Enthaftung abgelehnt.

Gericht sieht weiterhin Tatbegehungsgefahr
Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus, ebenso vom Vorliegen des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr und auch der Verhältnismäßigkeit der Haft, teilte das Landesgericht für Strafsachen Wien mit. Die für die Untersuchungshaft relevanten Umstände hätten sich nicht geändert. Die Untersuchungshaft wurde bis zum 10. November 2025 verlängert, der 9. November fällt auf einen Sonntag.

Die Infografik stellt die Chronologie des Immobilienunternehmers Rene Benko dar. Sie zeigt wichtige Stationen wie den Aufbau der Signa-Gruppe, Investitionen in Immobilien, Gerichtsverfahren wegen Korruption 2012, wachsende Kritik ab 2021 und die Insolvenz der Signa 2022–2023. Die Grafik endet mit Benkos Festnahme und Anklage im Jahr 2025. Quelle: APA.

Der Beschluss ist bisher nicht rechtskräftig, weder die Verteidigung noch die WKStA gaben eine Erklärung ab. Daher könnte noch bis Freitag Beschwerde eingelegt werden.

Prozess ab 14. Oktober in Innsbruck
Der erste Prozess gegen René Benko im umfangreichen Signa-Komplex wird ab 14. Oktober in Innsbruck stattfinden. Dabei geht es um eine mutmaßliche Geldverschiebung im Zuge der Insolvenz.

Lesen Sie auch:
Der gefallene Immo-Jongleur René Benko muss sich am 14. und 15. Oktober vor einem ...
Am 13. Oktober geplant
Heikle Überstellung von Benko kurz vor Prozess
04.09.2025
Prozess ab 14. Oktober
Benko: Richterin und zwei Laienrichter urteilen
14.08.2025

Die WKStA wirft Benko betrügerische Krida vor, im Fokus steht dabei eine Mietvorauszahlung für die damals unbewohnbare Hungerburg-Villa in Innsbruck. Benko soll am 13. Oktober mit einem Sondertransport in die Tiroler Landeshauptstadt verlegt werden, wie die „Krone“ erfuhr. Der Tiroler Immobilienspekulant sitzt seit Jänner 2025 in der Wiener Justizanstalt Josefstadt in U-Haft.

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.828 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
159.851 mal gelesen
Wien
Wien: Neun Monate altes Baby bei Teich abgelegt
121.497 mal gelesen
Der Bub wurde nahe dem Teich im beliebten Naherholungsgebiet Wienerberg entdeckt (Archivbild). ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2175 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1873 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1729 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Wirtschaft
Wenig überraschend
Antrag abgelehnt: René Benko bleibt in U-Haft
Promi-Investor pleite
Hallmanns Insolvenz: „Schuldner ist kooperativ“
Umbruch in der Schweiz
Spar nicht mehr unter südafrikanischer Kontrolle
Krone Plus Logo
Vorbild für Österreich
Dieses Land zahlt Babys Pensionsgeld ab der Geburt
Budgetsanierung
Umstrittene Wiener Ortstaxe nach Kritik verschoben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf