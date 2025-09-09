Antrag abgelehnt: René Benko bleibt in U-Haft

Gericht sieht weiterhin Tatbegehungsgefahr

Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus, ebenso vom Vorliegen des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr und auch der Verhältnismäßigkeit der Haft, teilte das Landesgericht für Strafsachen Wien mit. Die für die Untersuchungshaft relevanten Umstände hätten sich nicht geändert. Die Untersuchungshaft wurde bis zum 10. November 2025 verlängert, der 9. November fällt auf einen Sonntag.