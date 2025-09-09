Hallmanns Insolvenz: „Schuldner ist kooperativ“

Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 30. September einmelden. „Aus diesem Grund kann zur Höhe der tatsächlichen Gesamtverbindlichkeiten keine seriöse Angabe gemacht werden“, so der AKV. Hallmann geht laut Gläubigerschützern derzeit von „Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von rund 95 Mio. Euro“ aus. Die Hallmann Holding ist von der Insolvenz nicht betroffen, hatte das Unternehmen Mitte August betont.