Pilz: Grünen zu schaden „nicht das primäre Ziel“

"Ja, wir haben da was begonnen, was wirklich gut ist: Da gibt's ein Riesenpotential an Österreichern, die vieles positiv verändern wollen", spricht Peter Pilz erstmals konkreter über seine Pläne für ein Antreten bei der für 2020 geplanten Wahl in Wien. Über Personen, die in seinem Sinne eine Wiener Liste führen, will Pilz noch nicht sprechen, aber: "Wir fragen jetzt alle Wiener: Was wollt ihr in eurer Stadt besser machen? Wir sammeln jetzt einfach Ideen."