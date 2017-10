Tschechischer Forscher in Höhle abgestürzt

Bereits seit den Nachtstunden läuft in Mariazell im steirischen Bezirk-Mürzzuschlag eine groß angelegte Rettungsaktion. Ein Tscheche war am späten Montagabend bei Forschungsarbeiten in einem Höhlensystem am Hochstadl abgestürzt und hatte sich dabei derart schwere Verletzungen zugezogen, dass er die Höhle nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte. Ein Kollege alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Die Rettungsaktion ist in vollem Gange.