Äthiopien: Reise in die Wiege der Menschheit

Weil die Wissenschaftler im Camp damals ständig eine Beatles-Kassette spielten, auf der sich unter anderem der Song "Lucy in the Sky with Diamonds" befand, wurde der Fund Lucy genannt. In der Landessprache Amharisch heißt das auf ein Alter von 3,2 Millionen Jahren datierte Fossil Dinknesh, übersetzt: Du Wunderbare. Auch wenn später noch ältere Funde gemacht wurden: Wenn man so neben Lucy steht, wähnt man sich an der Wiege der Menschheit.