Droht Hackerangriff vor Champions-League-Finale?

Die Ukraine hat vor einem russischen Hackerangriff vor dem am Samstag in Kiew anstehenden Endspiel in der Fußball-Champions-League gewarnt. Ziel der Attacke könnten staatliche Einrichtungen sowie Firmen sein, erklärte der Geheimdienst SBU. Prinzipiell könnte auch die Fußballübertragung leiden.