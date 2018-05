Telekomkonzern ZTE soll wieder ins Geschäft

US-Präsident Donald Trump geht vor Handelsgesprächen auf China zu und will den chinesischen Technologiekonzern ZTE wieder ins Geschäft bringen. Er habe das Handelsministerium angewiesen, dem Unternehmen zu helfen, teilte Trump am Sonntag per Twitter mit. „Zu viele Jobs in China verloren.“ Er arbeite mit Chinas Präsident Xi Jinping an einer Lösung.