Roboter stehlen bis Mitte der 2030er jeden 3. Job

Bau- und Industriejobs am stärksten bedroht

Wie hoch der Anteil der von Robotern übernommenen Arbeitsplätze ist, ist von Land zu Land unterschiedlich; PwC befragte mehr als 200.000 Arbeitnehmer in 29 Staaten. In einigen ostasiatischen und nordischen Ländern mit einem relativ hohen durchschnittlichen Bildungsniveau hätten bis Mitte der 2030er-Jahre „nur“ 20 bis 25 Prozent der Jobs Automatisierungspotenzial. In osteuropäischen Ländern, wo viele Menschen in der industriellen Fertigung arbeiten, seien es dagegen mehr als 40 Prozent.