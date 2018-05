Fünf Jahre Arbeitskampf und fast nichts erreicht

Amazon will sich Gewerkschaft nicht beugen

Der Branchenprimus mit seinen 16.000 Mitarbeitern in Deutschland will sich dem Gewerkschaftswillen aber nicht beugen. „Amazon beweist jeden Tag, dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein kann“, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Amazon zahle in den elf deutschen Logistikzentren am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich ist, an allen Standorten bundesweit mindestens 10,52 Euro brutto pro Stunde. Hinzu kämen einige Extras.