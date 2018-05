Somalierin von Islamisten zu Tode gesteinigt

Brutale Scharia in Somalia

Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaats. In den von ihr kontrollierten zentralen und südlichen Landesteilen Somalias legt sie die islamische Rechtsprechung Scharia äußerst brutal aus, wozu öffentliche Hinrichtungen gehören.