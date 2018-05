Alle Ankündigungen der Google I/O auf einen Blick

Google Maps mit AR-Navigation

Die Weghinweise können künftig auf dem Smartphone-Bildschirm direkt in das Livebild der Kamera eingeblendeten werden, um die Navigation zu erleichtern. In einer verspielten Version des Programms gibt es einen animierten Fuchs, der den Weg zeigt und dem man einfach folgen muss. In den Karten sollen auch bei anderen Nutzern populäre Geschäfte und Restaurants empfohlen werden - Googles Angriff auf Empfehlungs-Dienste wie Yelp.