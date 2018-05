Asylwerber bewirft Betreuer mit Whiskey-Flasche

Es war erst halb 10 Uhr am Morgen, als der Betreuer den jungen Afghanen mit drei weiteren Jugendlichen in dessen Zimmer fand - alle tranken Alkohol. Der 28-Jährige nahm eine Whiskey-Flasche an sich und wies die Burschen zurecht, da ihr Verhalten gegen die Hausordnung verstieß. Doch das wollte der 16-Jährige nicht akzeptieren: Er entriss dem Betreuer die Flasche und warf sie nach ihm, verfehlte ihn nur knapp. Dann stellte er sich dem Älteren an der Tür in den Weg, versetzte ihm mit beiden Händen einen Stoß. Der Betreuer floh vor der eskalierenden Situation und alarmierte die Polizei.