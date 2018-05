Facebook drängt jetzt ins Geschäft mit der Liebe

Oculus-Brillen für die angereisten Entwickler

Jeder der rund 5000 auf Facebooks großer Konferenz anwesenden Entwickler und Partner fahre mit einer Oculus-Go-Brille nach Hause, kündigte Zuckerberg an. Das günstigere Gerät ohne Kabel soll das noch immer schlummernde Geschäft mit virtueller Realität ankurbeln. Das Gerät mit dem Namen Oculus Go kommt im Gegensatz zu bisherigen VR-Brillen ohne Anschluss an einen leistungsstarken Computer aus. Das neue Gerät hat weniger Einsatzmöglichkeiten als das Top-Modell Oculus Rift, der Preis ist mit 219 Euro aber auch nur etwa halb so hoch.