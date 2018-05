US-Richter stoppt Verkauf von Xerox an Fujifilm

Xerox ist an der Börse rund acht Milliarden Dollar wert. Die Firma war dank der Entwicklung des Fotokopierers zu einem der bekanntesten US-Unternehmen geworden. Um neue Geschäftsbereiche zu erschließen, gründete Xerox das Forschungszentrum Parc, an dem unter anderem Laserdrucker und die grafische Bedienoberfläche für Computer erfunden wurden. Die Konzepte aus dem Xerox Parc wurden von Firmen wie Apple und Microsoft aufgegriffen. Xerox selbst kam am Ende jedoch nicht aus der Bürotechnik-Nische heraus.