Sprachassistenten fehlt „soziale Intelligenz“

Digitale Assistenten wie Amazons Alexa, Apples Siri oder Microsofts Cortana begegnen uns bereits in zahlreichen Bereichen des Alltags. Doch so natürlich die Kommunikation per Sprache mit ihnen auch ist: Viele, vor allem ältere Menschen haben eine Hemmschwelle, mit einem Computer zu reden. Denn noch fehlt es den Systemen vor allem an sogenannter „sozialer Intelligenz - eine Anzahl von menschlichen Charakteristiken an denen sich die Technologie bisweilen noch die Zähne ausbeißt“, sagt Stephan Schlögl, Assistenzprofessor am Management Center Innsbruck.