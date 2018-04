Wurzeln kennen und Zukunft gestalten

Ich wünsche meiner Stadt, dass die Menschen immer fröhlich bleiben, dass sie auf der ganzen Welt berühmt ist, dass sie so schön bleibt, dass sich hier alle wohlfühlen. Die Wünsche der Mädchen und Buben der Horte und Kindergärten „Haus des Kindes“ und St. Ruprecht sprachen den Besuchern des Festaktes aus den Herzen und versprühten den Optimismus, den auch die Landstände vor 500 Jahren an den Tag legten: Sie bekamen am 24. April 1518 von Kaiser Maximilian I. eine zuvor abgebrannte Siedlung geschenkt und bauten sie zur Landeshauptstadt aus.