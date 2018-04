Nordkorea „bedingungslos“ zu Atom-Abrüstung bereit

Künftiger US-Außenminister fühlte vor: „Kommt gut mit Leuten klar“

Nachdem sich der Atomkonflikt zwischen den USA und Nordkorea im vergangenen Jahr zugespitzt hatte, kam seit den Olympischen Winterspielen in Südkorea im Februar diplomatische Bewegung in den Konflikt. Trump bestätigte am Mittwoch ein Treffen des CIA-Chefs und designierten US-Außenministers Mike Pompeo mit Kim in Pjöngjang. Laut Trump verlief das Treffen von Pompeo und Kim „sehr reibungslos“. Die beiden seien „wirklich gut, wirklich großartig“ miteinander klargekommen. „Er ist sehr klug, aber er kommt gut mit Leuten klar“, sagte Trump über Pompeo. Trump selbst will sich voraussichtlich „Anfang Juni oder davor“ persönlich mit Kim treffen.