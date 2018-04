CIA-Chef Pompeo besuchte Diktator Kim zu Ostern

Auch Trump soll schon bald persönliche Gespräche mit dem Diktator führen: Ein Treffen sei im frühen Juni geplant. Er mache dies von den Friedensgesprächen zwischen Nord- und Südkorea abhängig. Sollten diese nicht optimal verlaufen, könne es sein, dass das Treffen zwischen ihm und Kim nicht stattfinde, so Trump. Am Rande eines Treffens mit Japans Regierungschef Shinzo Abe in seinem Domizil Mar-a-Lago (Florida) sagte Trump: „Ich glaube wirklich, dass es viel guten Willen gibt.“ Man werde sehen, was passiert. „Es ist das Endresultat, das zählt“, so der US-Präsident.