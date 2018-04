Xperia XZ2 Compact: Eine gelungene Handvoll Handy!

Interessante Video-Features

Dafür haben die Japaner einige Video-Features eingebaut, die sonst noch niemand hat. Das Xperia XZ2 filmt Superzeitlupe-Filmchen bei 960 Bildern pro Sekunde - und zwar im Gegensatz zur Konkurrenz nicht nur in 720p, sondern in Full-HD. Der Haken: Die Zeitlupensequenzen dürfen nur maximal drei Sekunden lang sein und müssen im rechten Moment in der Kamera-App aktiviert werden. Und wer schon einmal versucht hat, Hund oder Kind in Aktion zu fotografieren, weiß: Diesen optimalen Moment zu erwischen, ist eine Herausforderung. Beim Filmen hätte man überdies mit optischer Bildstabilisierung wohl noch ein ruhigeres Bild zustande gebracht. Davon abgesehen liefert Sony aber auch im Videobereich natürliche Farbdarstellung und dank (auch in 4K möglicher) HDR-Aufzeichnung auch bei schwierigen Situationen klar differenzierte Farben, intensive Highlights und satte Kontraste.