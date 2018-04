Facebook-Datentransfer beschäftigt erneut EuGH

Der Irische High Court hat am Donnerstag zum zweiten Mal den Europäischen Gerichtshof bezüglich einer Beschwerde des Datenschutz-Aktivisten Max Schrems zur Kooperation von Facebook mit US-Geheimdiensten angerufen. Das Gericht solle sich mit einer anderen rechtlichen Grundlage für die Übermittlung von Nutzerdaten aus der EU in die USA auseinandersetzen, da Facebook auf sogenannte „Standardvertragsklauseln“ umgestiegen sei, so Schrems am Donnerstag in einer Aussendung.