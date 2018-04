Auf Verkaufsportalen unzählige Leute abgezockt

Egal, ob Jugendliche, die ihr Taschengeld für Computerspiele opferten, oder Hausfrauen, die sich ein mehr oder weniger teures Küchengerät leisten wollten: Sie alle gingen dem seit Jahren arbeitslosen Deutschen ordentlich auf den Leim. Zweieinhalb Jahre lang bot der 33-Jährige auf Verkaufsplattformen Waren an und ließ sich vorab bezahlen. Auf die Lieferungen warteten die Käufer aber vergeblich. Die Opfer wurden vom Angeklagten immer wieder vertröstet. „Das war ja ein regelrechter Fulltime-Job“, meinte Richterin Helga Moser. „Es wäre sicher sinnvoller gewesen, wenn sie diese Energie in eine richtige Arbeit gesteckt hätten.“ In 49 Fällen betrog der Vater einer Tochter Ahnungslose und kassierte über 14.000 Euro. „Ich ging öfters ins Spielcasino und hatte nach der Trennung von der Mutter meines Kinder einfach eine Blockade im Kopf“, rechtfertigte sich der Angeklagte, der diese „Blockade“ offenbar mit einem Urlaub in Ägypten lösen wollte. Denn während die Geprellten auf ihre bestellten und bezahlten Waren warteten, machte der Deutsche kurzerhand eine Woche Strandurlaub. „Das ist schon mehr als dreist“, so die Richterin. Der 33-Jährige, der schon bald wegen weiterer derartiger Betrugsfälle auf der Anklagebank sitzen könnte, muss nun zwei Jahre hinter Gitter. Nicht rechtskräftig.