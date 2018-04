Parlamentsoffensive prüft jeden einzelnen Minister

Die „Krone“ hatte den Energetiker-Skandal um das Wiener Krankenhaus Nord aufgedeckt, jetzt wollen die NEOS sichergehen, dass etwas Ähnliches nicht noch einmal passiert: Die pinke Abgeordnete Claudia Gamon hat im Nationalrat gleich 13 identische parlamentarische Anfragen zur Inanspruchnahme von Energetikberatung eingebracht - eine an jeden Minister. Sie will wissen, ob die jetzige Bundesregierung seit ihrem Amtsantritt Energetik-Dienstleistungen in Anspruch genommen hat.