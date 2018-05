Ernährung selbst bestimmen, ohne Diät abnehmen!

Es geht los!

Wie sehen die ersten Schritte aus? Beginnen Sie Ihre Reise damit, die erste Mahlzeit des Tages Schritt für Schritt ein wenig nach hinten zu verschieben. Diesen Effekt können Sie verstärken, wenn Sie früher zu Abend essen. So sollten Sie bald in der Lage sein, über Nacht einen zusammenhängenden Zeitraum von 14 Stunden (z. B. 19 Uhr bis 9 Uhr) zu erreichen, in dem Sie keine Kalorien zu sich nehmen - auch keinen Kaffee oder Kaugummi!



Die weiteren Schritte: Versuchen Sie, den Fastenzeitraum langsam auf 16 Stunden auszudehnen. Wenn Sie langsam und schrittweise vorgehen, werden die Nebenwirkungen, die Sie bisher von Hungerphasen kannten, ausbleiben und Sie werden schnell Fortschritte machen. Außerdem: Ihr Körper ist kein Auto, dem ständig Energie zugeführt werden muss. Oft treiben uns nur die Lust auf Zucker bzw. Heißhunger an den Kühlschrank.



Welche Schwierigkeiten erwarten mich am Anfang? Kurzzeitfasten will gelernt sein und braucht Zeit - der Stoffwechsel muss sich an die neue Ernährungsweise anpassen. Kreislaufprobleme, Müdigkeit, Kopfweh und starke Hungergefühle können sich in der ersten Zeit durchaus bemerkbar machen. Beginnen Sie an einem gemütlichen Wochenende.



Wichtig: Gerade am Anfang sollten Sie keine Beschränkungen bei Ihren Hauptmahlzeiten vornehmen. Sonst kann es schnell sein, dass Sie in eine negative Kalorienbilanz rutschen oder permanent Hunger haben. Essen Sie sich also ruhig satt, erwarten Sie aber noch keinen Gewichtsverlust. Kurzzeitfasten braucht etwas Zeit!