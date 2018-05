Gesund und schlank durch intermittierendes Fasten

Was darf ich an Fastentagen essen? An Fastentagen ist ein Gericht mit 500 Kilokalorien erlaubt, Frühstück gibt es keines. Die Mahlzeit können Sie mittags oder abends einnehmen, so wie es Ihnen besser passt.



An welchen Tagen soll ich fasten? Sie brauchen Ihre beiden Fastentage keineswegs am Stück einzulegen: Sie erreichen Ihr Ziel auch dann, wenn Sie beispielsweise montags und freitags fasten. Sie können Ihre Essens- und Fastentage also ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen einrichten. Das macht Ihnen die zunächst vielleicht etwas schwierige Umstellung auf diese neue Art der Ernährung deutlich einfacher und wird Ihnen dabei helfen, sich schnell daran zu gewöhnen. Wichtig ist nur, die Fastentage in einem möglich wiederkehrenden Rhythmus zu halten. Wenn eine Party ansteht, dürfen Sie aber auch ruhig mal schieben!