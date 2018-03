Neue Betrugswelle mit gehackten Mail-Adressen

Link führt zu italienischen Seiten

Nach Recherchen der AK Tirol führt der Link zu verschiedenen Internetadressen mit jeweils italienischer Domainendung „.it“, welche auch tatsächlich in Italien registriert sind. „Die dort platzierte gefakte Registrierungsseite sieht den Originalseiten der Card Complete Service AG in Wien zum Verwechseln ähnlich und ist quasi in den offiziellen Internetauftritt von Card Complete eingebaut“, wissen die Experten. Klickt man nämlich auf die installierten Buttons, wie etwa „Kontakt“ oder „FAQ“, wird man wieder auf die Originalseiten umgeleitet. Sogar das richtige Impressum werde angezeigt. „Mit all dem soll offenbar beim einzelnen Phishing-Opfer der Eindruck erweckt werden, es habe alles seine Richtigkeit.“