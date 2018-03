„Piraterie ist heute populärer als jemals zuvor“

Illegales Streaming ist am beliebtesten

Am beliebtesten in der Raubkopierer-Szene sind laut MUSO Streaming-Websites, auf denen man urheberrechtlich geschütztes Material direkt ansehen kann und nicht zuvor herunterladen muss. Auf diese Angebote entfällt etwas mehr als die Hälfte der verzeichneten Besuche. Klassische Download-Portale und Torrent-Filesharing haben indes in den letzten Jahren an Bedeutung verloren.