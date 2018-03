Im Trend: Das sind die Top-Reiseziele zu Ostern!

Das kalte Wetter lässt die Reiselust der Österreicher heuer zu Ostern besonders stark steigen. Die Ruefa-Reisebüros verzeichnen aktuell ein Plus von zehn Prozent zum Vorjahr. In der Gunst der Kunden klar die Nase vorne haben mit einem Umsatzanteil von 15,5 Prozent Ziele in Spanien wie z. B. Mallorca oder die Kanaren.