24.000 Londoner wählten satirischen Kandidaten

Ernster Hintergrund

Was lustig klingt, hat dem Komiker nach aber einen ernsten Hintergrund. Er gab in einem Video bei der BBC an, bei der Bürgermeisterwahl anzutreten, um die britische Demokratie zu verteidigen. „Ich brauche keine einzige Stimme (...). Es geht einfach darum, zu zeigen, dass jeder zur Wahl antreten kann, was in so vielen Ländern der Welt nicht möglich ist“, sagte Count Binface zur Nachrichtenagentur dpa.