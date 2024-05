Ist es diesmal Liebe, Herr Lugner?

„Da geht’s rein!“, ruft das polnische Hausmädchen und winkt aus der Garage. Ein schwarzer Lexus W-BAU 100 steht neben einem grauen Porsche Boxster W-BAU 200. Als wir die Lugner-Villa mitten in den Grinzinger Weinbergen betreten, verlässt ein Kamerateam von Puls4 auf der anderen Seite gerade das Haus. „Hochzeitsstress“, lacht der Hausherr und lässt noch schnell ein Stück Schokolade im Mund zergehen. „Für die Fotos hab ich extra neue Schuhe angezogen“ meint er und zeigt auf seine Yves-Saint-Laurent-Slippers. Dann nimmt der Baumeister mit seiner Simone auf der grünen Wohnlandschaft Platz. Frau Lugner in spe trägt graubraune Jeans und ein schwarzes Top, das den Blick auf zwei riesige Tattoos freigibt. Den linken Oberarm zieren die Flügel eines Engels, auf dem rechten sitzt ein Drache, wie ihn auch die Sängerin Pink am Oberschenkel trägt.