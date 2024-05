Leiche (19) in Tiefgarage in Bayern entdeckt

Es könne aber noch nichts dazu gesagt werden, wie die junge Frau aus dem bayerischen Landkreis Cham ums Leben gekommen sei, sagte Polizeisprecher Matthias Gröger. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Laut der Polizei hatten Passantinnen und Passanten am Samstagvormittag gemeldet, dass ein Auto mit eingeschlagener Scheibe in einer Tiefgarage eines Baumarkts in Regensburg stehe.