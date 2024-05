Cham trifft für Clermont, aber Hütter jubelt

Für den 23-Jährigen war es der achte Saisontreffer im 32. Spiel. Monaco behielt dank Toren von Takumi Minamino (16.), Breel Embolo (37.) und Wissam Ben Yedder (57., 87.) die Oberhand. Cham hatte in der 34. Minute den 1:1-Ausgleich erzielt. Für die Monegassen war es der fünfte Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Sie rückten vorerst neun Punkte an Leader Paris St. Germain heran, der schon vorzeitig als Meister feststeht.