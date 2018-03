Billig-Airlines machen Reisen ab Wien günstiger

Folgende neue Billig-Flieger lassen Sie in Wien abheben:



- Volotea fliegt ab 29. März zweimal wöchentlich nach Bilbao. Neben Marseille, Nantes und Genua werden somit vier Destinationen ab Wien angeboten.

- Aer Lingus hebt nun täglich nach Dublin ab.

- Mit 1. Juni 2018 nimmt Vueling die vierte Destination ab Wien auf und fliegt viermal pro Woche nach Palma. Die Frequenzen nach Rom und Barcelona werden auf zwei tägliche Flüge erhöht. Paris bleibt gleich.

- Norwegian Airlines erhöht die Oslo-Verbindungen auf viermal pro Woche und fliegt ab 25. März noch sonntags.

- Wizz Air hat seine Flotte in Wien aufgestockt und fliegt jetzt auch nach Nizza, Reykjavík, Catania, Lissabon, Madrid und Malmö.

- Mit Aegean Airlines kommt man ab 25. Juni insgesamt neunmal wöchentlich in die griechische Hauptstadt.

- Stobart Air (Franchise mit Flybe) stockt ab 25. Mai Wien–London (Southend) auf viermal pro Woche auf.