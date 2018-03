Nach Felssturz: Erste Sprengung ist gescheitert

Nach dem Felssturz auf die L19 Serfauser Straße in Tirol vergangene Woche ist ein Sprengversuch, der zumindest einen Teil des abbruchgefährdeten Materials aus dem Hang bringen sollte, am Dienstag gescheitert. Nun soll ein neues Konzept ausgearbeitet werden, um das Material mit in Bohrlöchern platzierten Sprengladungen zu einem kontrollierten Abbruch zu bringen, heißt es von Seiten des Landes.