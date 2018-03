Putin bedankt sich für „Schützenhilfe“ aus London

Mit seinem triumphalen Sieg im Rücken hat der wiedergewählte russische Präsident Wladimir Putin am Sonntagabend in seiner Siegesrede dem Westen die Stirn geboten und zum Rundumschlag ausgeholt. Der Vorwurf, Russland sei in den Anschlag mit Nervengift auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verwickelt, sei Unsinn, betonte der ehemalige KGB-Agent. „Russland hat dieses Mittel nicht, wir haben alle unsere chemischen Waffen unter Kontrolle internationaler Beobachter vernichtet.“ Der heftige Streit mit London über den Fall Skripal dürfte Putin weitere Wähler zugetrieben haben.