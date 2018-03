Russland wirft britische Diplomaten aus dem Land

Lawrow hatte bereits am Donnerstag eine entsprechende Vergeltungsmaßnahme angekündigt. Am Freitag bekräftigte er, dass sein Land als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien ebenfalls mit Ausweisungen reagieren werde. „Natürlich werden wir das machen“, sagte er. Weitere Angaben dazu machte er zunächst aber nicht. Der russische Botschafter in Großbritannien, Alexander Jakowenko, kündigte an, sein Land werde „maximalen Druck“ auf die britische Regierung ausüben.