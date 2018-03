Bub (14) in Tirol durch Stromschlag getötet

Wie genau sich das tragische Unglück abgespielt hat, stand zunächst noch nicht fest, nur so viel: Der 14-Jährige, Mitglied einer Jugendgruppe, die derzeit in Münster urlaubt, war zusammen mit Freunden im Ortsteil Frax in Münster unterwegs. Um 18.25 Uhr kamen die Jugendlichen auf die Idee, auf einen Strommast zu klettern. Eine dumme Idee mit tödlichen Folgen! Der Bub geriet in die 25-kV-Leitung und wurde vom Masten geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er war sofort tot. Das tragische Unglück hatte auch einen längeren Stromausfall in ganz Münster zur Folge.