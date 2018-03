Internorm druckt Ersatzteile jetzt einfach aus

Besonders stolz ist man bei Internorm darauf, dass man „zu 100 Prozent in Österreich“ produziere, aber 55 Prozent in den Export gehen. Derzeit beschäftigt der Fensterhersteller aus Traun im Bezirk Linz-Land 1850 Mitarbeiter in ganz Europa, gegenüber dem Jahr zuvor wurde die Belegschaft um 50 aufgestockt.