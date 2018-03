Woran starb Johann Strauss?

Modernes Altern

Ein aktuelles Thema ist die moderne Alternsmedizin. Was passiert im Körper über die Jahrzente hinweg, wie kommt es zum Zelltod und wie viel Anteil daran haben die Gene? „Bei Behauptungen, durch Anti-Aging Maßnahmen das Leben verlängern zu können, sollte man vorsichtig sein. Gutes und gesundes Altern erfordert lediglich ein gewisses Maß an Hausverstand“, so Univ.-Prof. Dr. Georg Wick, MedUni Innsbruck. Welche das sind, wird der Forscher ebenfalls vor Ort berichten - zwischen der Sonate für Violine und Klavier in G-Dur opus 78 von Johannes Brahms und Gustav Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“.