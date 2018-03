HD-Scheinwerfer wie Video-Beamer bei Mercedes

Wie ein Videofilm-Beamer

Das Besondere am Digital Light sind in den Scheinwerfer integrierte Chips mit jeweils über einer Million Mikrospiegeln pro Seite. Über sie lässt sich der von Hochstrom-Leuchtdioden erzeugte Lichtkegel höchstpräzise gestalten. Wo wie viel Licht benötigt wird und welche Stellen ausgespart werden müssen – zum Beispiel um niemanden zu blenden –, ermittelt das System mithilfe von Kameras, Radarsensoren und den Navigationskarten in Millisekunden und passt die Lichtausbreitung kontinuierlich an.