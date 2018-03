85 Prozent der Spieler wählen Nvidia-Grafikkarten

Die aktuelle Steam-Hardwareumfrage zeigt: Für Gamer führt momentan kein Weg an Nvidia vorbei, die Geforce GTX 1060 ist mit einem Marktanteil von knapp über 14 Prozent in der Steam-Community die meistgenutzte Grafikkarte der Gegenwart. Insgesamt kommt Nvidia mit all seinen Grafikkarten auf 85, AMD nur auf neun Prozent Marktanteil. Die restlichen sechs Prozent der Gamer spielen mit der Onboard-Grafiklösung ihres Prozessors.