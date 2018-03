5G: Schweiz will Strahlenschutz nicht lockern

Auswirkungen umstritten

Gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung sind sehr umstritten. Kritiker werfen der Strahlung vor, krebsauslösend zu sein. Das wird von Befürwortern in Abrede gestellt, es liegen auch keine Studien vor, die den Zusammenhang beweisen würden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO arbeitet an einer neuen Gesamtsynthese der bisherigen Erkenntnisse inklusive Empfehlungen. Doch die ursprünglich für 2018 geplante Publikation verzögere sich offenbar, so die „Neue Zürcher Zeitung“.