Zahl afghanischer Täter in Linz explodiert!

Problembereich Bahnhof

Gerade im Bereich des Linzer Bahnhofs gibt es immer wieder Probleme mit jungen Afghanen, was sich auch in der aktuellen Kriminalstatistik widerspiegelt, die Ende März offiziell präsentiert werden wird: Es wurde eine etwa 22-prozentige Steigerung bei den afghanischen Tatverdächtigen verzeichnet, die absolute Zahl stieg in Oberösterreich von rund 900 auf rund 1100 Afghanen im Konflikt mit dem Gesetz.