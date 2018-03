Twitter-Chef mit Gesprächskultur unzufrieden

Twitter-Chef Jack Dorsey will die Gesprächskultur bei dem Kurznachrichtendienst verbessern und hat dafür die Community um Unterstützung gebeten. In mehreren Tweets räumte der 41-Jährige ein, dass der Dienst in der Vergangenheit zu wenig gegen Belästigung, Falschinformationen, Manipulationen durch Bots und Trolle oder Filterblasen unternommen hätte.