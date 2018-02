Drahtzieher von Hackernetzwerk in Ukraine gefasst

Die Ukraine hat einen der mutmaßlichen Drahtzieher des weltweiten "Avalanche"-Hackernetzwerkes zur Verbreitung von Schadsoftware festgenommen. Wie die für Cyberkriminalität zuständige Polizeiabteilung am Montag mitteilte, wurde der Ukrainer Gennadi Kapkanow am Sonntag in Kiew im Besitz eines Passes mit einem anderen Namen gefasst.