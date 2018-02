FBI wusste schon vor Wochen von Cruz' Massakerplan

Vor sechs Wochen rief ein Bekannter des Massenmörders von Parkland im US-Bundesstaat Florida beim FBI an, erzählte, dass der 19-jährige Nicolas Cruz Menschen töten wolle und Waffen horte - doch die Ermittler gingen dem Hinweis nicht nach. Am Freitag, zwei Tage nachdem Cruz in einer Highschool in Florida 14 Kinder und drei Erwachsene niedermetzelte, räumte die Bundesbehörde ihr Versagen ein.