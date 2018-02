Anwältin umarmt den Highschool-Massenmörder

Nach und nach werden Details aus dem Leben des 19-Jährigen bekannt. Als Baby von einem Ehepaar in der Nähe von Parkland adoptiert, starb der Vater, als Nicolas sechs Jahre alt war, an einem Herzinfarkt. Die Adoptivmutter soll fortan die einzige Person im Leben des Buben gewesen sein, zu der er ein stabiles Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte. Im Herbst des Vorjahres starb auch sie - ohne jede Vorwarnung, an einer Lungenentzündung infolge einer Grippe.