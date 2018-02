Coincheck-Raub zeigt Lücken in Krypto-Regulierung

Erinnerungen an Mt.Gox

Japan ist allerdings ein gebranntes Kind: 2014 erbeuteten Kriminelle bei einem Angriff auf die damals weltgrößte Kryptobörse Mt.Gox 650.000 Bitcoin. Aktueller Wert: 5,7 Milliarden Dollar. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch von Mt.Gox begannen die Bemühungen Japans, den Markt in den Griff zu bekommen. Dabei sollten Investoren nicht nur geschützt werden. Ein weiteres Ziel war ein Umfeld, in dem die vielversprechende Blockchain-Technologie, auf der Kryptowährungen basieren, gedeihen kann.