Immer mehr Schüler machen Bogen um Skigebiete

Die goldenen Zeiten des Selbstläufers Wintersportwochen sind vorbei“, meint Egger in seiner Studie. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Haben 2005 in der Steiermark noch 19.596 Schüler an Wintersportwochen teilgenommen, waren es drei Jahre später 17.331 und im Schuljahr 2016/17 sogar nur mehr 15.909.