Jedes zehnte Kind Opfer von sexuellen Übergriffen

Gewalt passiert meist im nahen Umfeld

Wegen Loyalitätskonflikten – weil zumeist ein Naheverhältnis zum Täter besteht – und Geheimhaltungsgeboten schweigen Kinder viel zu lange über ihre schrecklichen Erlebnisse. "Vom Strafrecht her wären wir schon froh, wenn die bestehenden Gesetze ausgeschöpft werden, in vielen Fällen werden die Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt", so Wölfl.



Ansprechstellen

Hilfe bieten unter anderem "Die Möwe", Rat auf Draht (Telefonnummer 147 oder HIER), die Kinderschutzzentren oder das Jugendamt.